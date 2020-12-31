Фроч: Джошуа зможе перемогти Ф'юрі лише нокаутом

Джерело - Boxing Scene.
Чемпіону WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа не вдасться перебоксувати володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.
Про це заявив колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч.
"Мені здається, Джошуа зможе виграти цей бій тільки достроково. У нього не вийде перебоксувати Тайсона, оскільки той чудово працює на дистанції. Ф'юрі вміє викидати удари з-під несподіваних кутів і дуже нестандартний.
Я вважаю, що Ентоні зможе з ним розправитися, ви ж бачили його вибухи агресії в бою з кульовим. Якщо Джошуа зможе зберігати цей настрій протягом усього поєдинку, тоді у нього є шанс зупинити Ф'юрі", - сказав Фроч.
Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі в останній раз виходив у ринг в лютому, коли нокаутував Деонтея Вайлдера і завоював пояс WBC. Джошуа, в свою чергу 12 грудня успішно захистив свої титули, нокаутувавши Кубрата Пулєва.
Раніше, Гірн виділив прогрес в організації бою Джошуа - Ф’юрі.