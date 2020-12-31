 Фроч: Джошуа зможе перемогти Ф'юрі лише нокаутом | Бокс | Champion.com.ua
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Фроч: Джошуа зможе перемогти Ф'юрі лише нокаутом

Сьогодні 09:40 1194 0
Британець дав свій прогноз на титульний бій в суперважкій вазі
Фроч: Джошуа зможе перемогти Ф'юрі лише нокаутом
#Фроч, #Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіону WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа не вдасться перебоксувати володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч.

"Мені здається, Джошуа зможе виграти цей бій тільки достроково. У нього не вийде перебоксувати Тайсона, оскільки той чудово працює на дистанції. Ф'юрі вміє викидати удари з-під несподіваних кутів і дуже нестандартний.

Я вважаю, що Ентоні зможе з ним розправитися, ви ж бачили його вибухи агресії в бою з кульовим. Якщо Джошуа зможе зберігати цей настрій протягом усього поєдинку, тоді у нього є шанс зупинити Ф'юрі", - сказав Фроч.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі в останній раз виходив у ринг в лютому, коли нокаутував Деонтея Вайлдера і завоював пояс WBC. Джошуа, в свою чергу 12 грудня успішно захистив свої титули, нокаутувавши Кубрата Пулєва.

Раніше, Гірн виділив прогрес в організації бою Джошуа - Ф’юрі.

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