Фроч: Джошуа зможе перемогти Ф'юрі лише нокаутом

Чемпіону WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа не вдасться перебоксувати володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч.

"Мені здається, Джошуа зможе виграти цей бій тільки достроково. У нього не вийде перебоксувати Тайсона, оскільки той чудово працює на дистанції. Ф'юрі вміє викидати удари з-під несподіваних кутів і дуже нестандартний.

Я вважаю, що Ентоні зможе з ним розправитися, ви ж бачили його вибухи агресії в бою з кульовим. Якщо Джошуа зможе зберігати цей настрій протягом усього поєдинку, тоді у нього є шанс зупинити Ф'юрі", - сказав Фроч.