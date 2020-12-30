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Чісора: Усик - скиглій, він тільки й робив, що уникав нашого бою

Сьогодні 13:51 616 0
Дерек висловився про ударної потужності українського боксера
Чісора: Усик - скиглій, він тільки й робив, що уникав нашого бою
#Чісора, #Усик

Джерело - IFL TV.

Український боксер Олександр Усик немає ударної потужності.

Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора.

"Я вважаю, що цей хлопець [Усик] не вміє бити. У нього просто немає удару. Усик тільки і робив, що уникав нашого бою. Я був дуже розчарований. Це ж профком-ринг, а не любителі! Я нав'язував бій, а він тільки тікав.

Якщо чесно, Усик не лякає в суперважкій вазі. У нього немає ударної потужності. Так, він добре пересувається, бігає по рингу, але його удари мене не вразили. Усик - скиглій, він занадто багато скаржиться. Усик скаржився на мене на українському ТБ. Це ж нерозумно", - сказав Чісора.

Нагадаємо, що Усик переміг Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів - 117:112 і двічі 115:113. Поєдинок відбувся 31 жовтня в Лондоні.

Раніше Повєткін заявив, що не збираюся боксувати з Усиком.

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