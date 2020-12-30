Чісора: Усик - скиглій, він тільки й робив, що уникав нашого бою

Український боксер Олександр Усик немає ударної потужності.

Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора.

"Я вважаю, що цей хлопець [Усик] не вміє бити. У нього просто немає удару. Усик тільки і робив, що уникав нашого бою. Я був дуже розчарований. Це ж профком-ринг, а не любителі! Я нав'язував бій, а він тільки тікав.

Якщо чесно, Усик не лякає в суперважкій вазі. У нього немає ударної потужності. Так, він добре пересувається, бігає по рингу, але його удари мене не вразили. Усик - скиглій, він занадто багато скаржиться. Усик скаржився на мене на українському ТБ. Це ж нерозумно", - сказав Чісора.