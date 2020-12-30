Андраде готовий піти на фінансові жертви заради бою з Сондерсом

Чемпіон WBO в середній вазі американець Деметріус Андраде бажає провести поєдинок з чемпіоном WBO на категорію вище британцем Біллі Джо Сондерсом.

Про це заявив сам боксер.

"Я готовий заробити менше грошей. Саме це я і готовий зробити. Я міг би погодитися на ту ж суму, за яку я бився з Ліамом Вільямс. Я готовий погодитися на ці ж гроші в бою з Біллі Джо Сондерсом, просто щоб показати йому, що я хочу цей поєдинок, що я заслуговую його, і що необхідно йти на жертви, щоб його організувати.

Все - DAZN, Matchroom, я і WBO - ми все збираємося вивести це на новий рівень. Саме цього я і намагаюся домогтися, незважаючи на те, який мене чекає результат - перемога, поразка чи нічия.

Я ясно дав зрозуміти Едді Хирний, що хочу цього бою. Я не знаю, що відбувається на стороні Сондерса, але ми все повинні взяти трубку і зробити це. Зрештою, це здорово для боксу. Нам це потрібно. Це потрібно всім. Біллі Джо, це велика битва, в неї йдуть два непереможених елітних хлопці. Нехай переможе найсильніший", - сказав Андраде.