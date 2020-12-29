Джошуа: Я б не хотів відмовлятися від поясу WBO

Чемпіон світу WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа хоче влаштувати бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі, а потім повернутися за поясом WBO.

Про це заявив сам боксер.

"Чи важливо буде людям, якщо я відмовлюся від свого пояса на користь Усика? Ще не знаю, чи доведеться мені це зробити, але я б не хотів, адже перебуваю на шляху до абсолютного чемпіонства.

Але знаю, що коли я отримаю перемогу над Ф'юрі, я все одно буду битися за пояс WBO - це буде моєю метою. Я хочу побитися з Ф'юрі і двічі його перемогти. Це будуть серйозні бої. А потім я повернуся, щоб знову боротися за цей титул", - сказав Джошуа.