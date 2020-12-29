 Джошуа: Я б не хотів відмовлятися від поясу WBO | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа: Я б не хотів відмовлятися від поясу WBO

Сьогодні 06:10 756 0
Британець націлений на бій з Тайсоном Ф'юрі
Джошуа: Я б не хотів відмовлятися від поясу WBO
#Джошуа, #Ф'юрі, #Усик

Джерело - The Sun.

Чемпіон світу WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа хоче влаштувати бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі, а потім повернутися за поясом WBO.

Про це заявив сам боксер.

"Чи важливо буде людям, якщо я відмовлюся від свого пояса на користь Усика? Ще не знаю, чи доведеться мені це зробити, але я б не хотів, адже перебуваю на шляху до абсолютного чемпіонства.

Але знаю, що коли я отримаю перемогу над Ф'юрі, я все одно буду битися за пояс WBO - це буде моєю метою. Я хочу побитися з Ф'юрі і двічі його перемогти. Це будуть серйозні бої. А потім я повернуся, щоб знову боротися за цей титул", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, що офіційним претендентом на пояс WBO є українець Олександр Усик.

Раніше Олександр Усик висловив бажання побитися з Джошуа в Англії.

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