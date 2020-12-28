Стінг, Гамілтон, Ярмоленко і Ребров: 9 років фан-клубу Кличко

Офіційному фан-клубу братів Кличків виповнилося 9 років. Фан-клуб був зареєстрований 27 грудня 2011 року.
Невелика добірка діяльності в цифрах.
12753 статей були опубліковані на сайті klitschko-brothers.com
2652 розсилок з новинами про братів Кличків були розіслані в ЗМІ.
219 675 підписників - аудиторія сторінки у Фейсбук.
1 056 230 - склав максимальне охоплення публікації в facebook
220 140 відвідувачів подивилися мультимедійне шоу "Історія однієї мрії" в музеї Кличків. Серед них був і нинішній президент УЄФА Александер Чеферін
440 івентів відбулося в Klitschko Expo
14 фан-турів та прес-турів організовано на бої братів Кличко
У топ-5 почесних членів офіційного фан-клубу братів Кличків увійшли британський музикант Стінг
Семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 Льюїс Гамілтон
легенда світового футболу Франц Беккенбауер
тренер Ференцвароша Сергій Ребров
і лідер збірної України Андрій Ярмоленко