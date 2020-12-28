Стінг, Гамілтон, Ярмоленко і Ребров: 9 років фан-клубу Кличко

 Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Як два киянина братів Кличків обійшли
Сьогодні 13:07 2694
Де дивитися Різдвяну гонку-2020
Сьогодні 17:27 979
Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу 2019/2020 років
Сьогодні 14:24 6308 2
Скрипник – найкращий тренер УПЛ 2020 року
Сьогодні 13:52 551
Рома може підписати Яремчука взимку
Сьогодні 13:40 716
Він подобався Венгеру і їхав в Лондон підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя
Сьогодні 13:00 8437
Федерер пропустить Australian Open вперше з 1998-го
Сьогодні 09:11 371
Андрій Шевченко: Відзначили новий рік в салоні літака
Вчора 11:44 1792
Коваленко у січні перейде в Аталанту
Вчора 10:42 3462
Кличко у ТОП-5 найкращих боксерів 21 століття за версією Ranker
26.12.2020 20:40 5467
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:32 Футбол Кварцяний назвав найкращого українського футболіста 33
20:16 Футбол Динамо цікавиться іноземним хавбеком 786
20:15 Блог Фото дня. Гравець Динамо став батьком 140
20:00 Біатлон Українці стали п’ятими у мас-старті Різдвяної гонки 454
19:57 Блог Топ події 2020 року - ТаТоТаке 100
19:45 ММА Нурмагомедов: Переможець бою Мак-Грегор – Пуар'є забере пояс UFC 285
19:30 Футбол Металіст 1925 розпрощався з трьома гравцями 388
19:14 Футбол Коста проігнорував тренування Атлетіко 367
19:09 Футбол Карпати запустили Patreon і просять вболівальників допомогти клубу 416 2
18:53 Футбол Лестер вирвав нічию у Крістал Пелес в АПЛ 347
18:46 Футбол Куман: Я не можу вплинути на майбутнє Мессі у Барселоні 476
18:45 Блог Шахтар записав святкове відео для уболівальників 144
18:29 Футбол Матч Евертон - Манчестер Сіті відмінили через спалах коронавірусу 483
18:15 Футбол Президент Маріуполя: Було б краще, якби замість українців грали другосортні легіонери? 966
17:57 Футбол Санжар порадив Шахабу перейти у Динамо 1041
17:49 Футбол Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Алаби 596
17:31 Блог Українська легенда НХЛ із 400 шрамами на обличчі. День народження Террі Савчука 423
17:27 Біатлон Де дивитися Різдвяну гонку-2020 979
17:22 Блог Бебех, Денисов и Вацко выбирали нового эксперта для программы “Великий футбол”, сыграли в “Comment out” и разыграли Jaguar 220
17:17 Футбол Мессі оцінив можливе повернення Неймара у Барселону 905
17:12 Бокс Стінг, Гамілтон, Ярмоленко і Ребров: 9 років фан-клубу Кличко 831
16:56 Біатлон Остання гонка чемпіонату України з біатлону відбулася без стрільби 1197
16:46 Футбол Наполі назвало ціну Міліка 1127
16:31 Футзал Збірна України з футзалу втратила три позиції у рейтингу УЄФА 1598
16:16 Футбол Яремчук отримав покарання за брутальний фол у чемпіонаті Бельгії 1546

Стінг, Гамілтон, Ярмоленко і Ребров: 9 років фан-клубу Кличко

Сьогодні 17:12 831 0
Стінг, Гамілтон, Ярмоленко і Ребров: 9 років фан-клубу Кличко

Офіційному фан-клубу братів Кличків виповнилося 9 років. Фан-клуб був зареєстрований 27 грудня 2011 року.

Невелика добірка діяльності в цифрах.

12753 статей були опубліковані на сайті klitschko-brothers.com

2652 розсилок з новинами про братів Кличків були розіслані в ЗМІ.

219 675 підписників - аудиторія сторінки у Фейсбук.

1 056 230 - склав максимальне охоплення публікації в facebook

220 140 відвідувачів подивилися мультимедійне шоу "Історія однієї мрії" в музеї Кличків. Серед них був і нинішній президент УЄФА Александер Чеферін

440 івентів відбулося в Klitschko Expo

14 фан-турів та прес-турів організовано на бої братів Кличко

У топ-5 почесних членів офіційного фан-клубу братів Кличків увійшли британський музикант Стінг

 Семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 Льюїс Гамілтон

легенда світового футболу Франц Беккенбауер

тренер Ференцвароша Сергій Ребров

і лідер збірної України Андрій Ярмоленко

Коментарі ()