Гірн: Нам потрібно повні трибуни на бою Джошуа - Ф'юрі

Табори Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі несуть відповідальність за отримання максимального прибутку від бою.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Щиро кажучи, нам потрібні повні трибуни, якщо ми збираємося це зробити. Ми повинні бути впевнені, що обидві сторони залишаться задоволені. Обидва табори несуть відповідальність за отримання максимального прибутку від такого великого бою - це буде кульмінація кар'єри наших боксерів, найважливіший момент. Ніщо з цим потім вже не зрівняється" - сказав Гірн.