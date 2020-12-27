 Гірн: Нам потрібно повні трибуни на бою Джошуа - Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: Нам потрібно повні трибуни на бою Джошуа - Ф'юрі

Вчора 23:39 298 0
Нагадаємо, Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі
Гірн: Нам потрібно повні трибуни на бою Джошуа - Ф'юрі
#Гірн, #Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - 24boxing.com.ua.

Табори Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі несуть відповідальність за отримання максимального прибутку від бою.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Щиро кажучи, нам потрібні повні трибуни, якщо ми збираємося це зробити. Ми повинні бути впевнені, що обидві сторони залишаться задоволені. Обидва табори несуть відповідальність за отримання максимального прибутку від такого великого бою - це буде кульмінація кар'єри наших боксерів, найважливіший момент. Ніщо з цим потім вже не зрівняється" - сказав Гірн.

Нагадаємо, Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі.

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