Хитров: Любительський бокс – це не спорт, це суцільна корупція

Український середньоваговик Євген Хитров (20-2, 17 КО) назвав масштаби корупції в аматорському боксі.

Про це розповів сам боксер.

"Весь аматорський бокс - це суцільна корупція. Це не спорт взагалі, абсолютно і спорт. Я через це тільки і переїхав в Америку. Я через це перейшов в професіонали, тому що туди приїхав - продали, туди приїхав - продали.

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Знали, що я можу вдарити, можу завершити бій достроково, і мене всюди ... Навіть в професіоналах я виходжу і не налаштовуюся на всі 12 раундів, мене не цікавить рішення суддів. Не хочу свою долю віддавати в руки людей, які народилися тут і можливо, підтримують земляка", - сказав Хитров.