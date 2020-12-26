 Лопес: Люди думали, що мій батько - божевільний алкоголік | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Люди думали, що мій батько - божевільний алкоголік

Сьогодні 11:33 520 0
Теофімо зізнався, що намагається не звертати уваги на хейтерів
Лопес: Люди думали, що мій батько - божевільний алкоголік
#Лопес

Джерело - PUNSH DRUNK BOXING.

За свою кар'єру абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес і його батько Теофімо-старший стикалися з величезною кількістю критики і хейта на свою адресу.

Про це заявив сам боксер.

"Потрібно розуміти, що фанати і хейтери - це важлива частина того, чим ми займаємося. Коли ти старанно працюєш, у тебе будуть ті, хто тебе ненавидить, і ті, хто тебе любить. Не потрібно приймати все близько до серця. Потрібно турбуватися лише тоді, коли люди перестають про тебе говорити.

Зараз ми попереду всіх. Ми завоювали цей трон, як і обіцяли. Люди вважали, що ми марення. Вони думали, що мій батько - божевільний алкоголік, але він розуміє, про що говорить. І я тут, щоб постояти за нього. Тепер головне - що нас чекає далі", - заявив Лопес.

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня Лопес виграв в українця Василя Ломаченка бій рішенням суддів і став абсолютним чемпіон в легкій вазі.

Раніше, Арум назвав ймовірного суперника Лопеса.

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