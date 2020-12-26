Американець Шакур Стівенсон (15-0, 8 КО) має великий талант і стане обличчям боксу.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Запам'ятайте мої слова - Шакур Стівенсон, в кінцевому підсумку, стане обличчям боксу. У нього величезний талант. Зараз він краще, ніж свого часу був Мейвейзер на тому ж етапі кар'єри. А ми просували Флойда десять з половиною років.

Я дійсно в захваті від нього, мені подобаються люди, які його оточують - тренер, дід, менеджер. Вони всі працюють дуже згуртовано, щоб зробити з Шакура суперзірку. В кінцевому вигляді, саме так воно і буде", - сказав Арум.