Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться

Український суперважковаговик Олександр Усик має авторитет і шанси побитися за пояс.

Про це заявила віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

"Все залежить від самого Олександра. Якщо він дійсно хоче битися за пояс чемпіона світу, Едді Гірн нічого не зможе з цим зробити.

В Усика є авторитет, якщо він скаже: "Ні, хочу побитися за титул", ніхто не відкрутиться. А ось якщо він буде більш гнучким, то бій Ф'юрі - Джошуа відбудеться", - сказала Шатернікова.