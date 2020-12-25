 Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться | Бокс | Champion.com.ua
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Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться

Сьогодні 19:39 325 0
Відома ексбоксерка - про перспективи українця отримати бій з Ентоні Джошуа
Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться
#Усик, #Шатернікова

Джерело - Tribuna.com.

Український суперважковаговик Олександр Усик має авторитет і шанси побитися за пояс.

Про це заявила віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

"Все залежить від самого Олександра. Якщо він дійсно хоче битися за пояс чемпіона світу, Едді Гірн нічого не зможе з цим зробити.

В Усика є авторитет, якщо він скаже: "Ні, хочу побитися за титул", ніхто не відкрутиться. А ось якщо він буде більш гнучким, то бій Ф'юрі - Джошуа відбудеться", - сказала Шатернікова.

Відзначимо, що Усик є офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO, який належить британцеві Ентоні Джошуа.

Раніше Шатернікова заявила, що Ломаченко наступного року стане чемпіоном світу.

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