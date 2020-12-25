 Українець Плотников не зміг завоювати в Москві пояс WBA Regional | Бокс | Champion.com.ua
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Українець Плотников не зміг завоювати в Москві пояс WBA Regional

Сьогодні 16:39 66 0
Українець із закривавленим обличчям зумів достояти до кінця поєдинку
Українець Плотников не зміг завоювати в Москві пояс WBA Regional
#Плотников

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Віктор Плотников (33-10, 15 КО) програв росіянину Євгену Терентьєву (17-3, 8 КО) в Москві в бою за титул чемпіона Азії за версією WBA Regular в середній вазі.

43-річний Плотніков вийшов на ринг з недавно утвореною раною на переніссі. Травма очікувано розкрилася по ходу бою після пропущеного удару, а потім посилилася після декількох зіткнень головами.

З особою в крові Плотніков протримався до фінального гонга, хоча в п'ятому раунді і виявився на канвасі. Судді віддали перемогу одноголосним рішенням Терентьєву, не оголошуючи оцінок.

Раніше Шатернікова заявила, що Ломаченко наступного року стане чемпіоном світу.

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