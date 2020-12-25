Українець із закривавленим обличчям зумів достояти до кінця поєдинку

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Віктор Плотников (33-10, 15 КО) програв росіянину Євгену Терентьєву (17-3, 8 КО) в Москві в бою за титул чемпіона Азії за версією WBA Regular в середній вазі.

43-річний Плотніков вийшов на ринг з недавно утвореною раною на переніссі. Травма очікувано розкрилася по ходу бою після пропущеного удару, а потім посилилася після декількох зіткнень головами.

З особою в крові Плотніков протримався до фінального гонга, хоча в п'ятому раунді і виявився на канвасі. Судді віддали перемогу одноголосним рішенням Терентьєву, не оголошуючи оцінок.

Раніше Шатернікова заявила, що Ломаченко наступного року стане чемпіоном світу.