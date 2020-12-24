Ломаченко та Усик втратили позиції в рейтингу P4P

Джерело - tribuna.com.
ESPN представив оновлений рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії.
Про це повідомляє ESPN.
Українські боксери Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) і Олександр Усик (17-0, 13 КО) зайняли 7 і 8 місця відповідно.
У попередньому рейтингу українці займали 6 і 7 місця.
Рейтинг боксерів:
1. Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) - напівсередня вага
2. Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) - середня вага
3. Наоя Іноуе (19-0, 16 КО) - найлегша вага
4. Еррол Спенс (26-0, 21 КО) - напівсередня вага
5. Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) - легка вага
6. Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) - суперважка вага
7. Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) - легка вага
8. Олександр Усик (17-0, 13 КО) - суперважка вага
9. Хуан Естрада (40-3, 27 КО) - перший найлегша вага
10. Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) - середня вага