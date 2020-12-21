Сміт: Я був номером один у світі і царем гори, а тепер мене вибили

Джерело - Boxing Social.
Колишній чемпіон світу в суперсередній вазі Каллум Сміт (27-1, 19 КО) поки нічого не запланував, оскільки хоче обговорити своє майбутнє з командою.
Про це заявив сам боксер.
"Не знаю. Я довго перебував поза боксом. Це був довгий рік для кожного. Я був номером один у світі і царем гори, а тепер мене вибили. Потрібно подивитися що робити далі. Мені треба сісти з командою і вирішити, що далі", - сказав Сміт.
Раніше Сміт заявив, що Альварес не здивував його в поєдинку, оскільки він очікував від його більшого.