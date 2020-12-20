Промоутер: Інтерв'ю Ломаченка викликає занепокоєння

Джерело - Чемпіон.
Інтерв'ю колишнього чемпіона в легкій вазі Василя Ломаченка (14-2, 10 КО), в якому українець говорив про суддівство в бою з Теофімо Лопесом, викликає занепокоєння.
Про це заявив промоутер Лу Ді Белла.
"Це інтерв'ю викликає занепокоєння. Лома не перемiг. Бій не повинен був завершитися внічию. Безпідставні звинувачення в підкупі не мають сенсу. Поразка без гідної поведінки - це сумно. Ниття подібно маленькому Плаксій дер**ово звучить будь-якою мовою", - зазначив Ді Белла.
This interview is disturbing:— Lou DiBella (@loudibella) December 18, 2020
Loma didn’t win.
The fight shouldn’t have been a draw.
Baseless allegations of bribery don’t fly.
Losing without sportsmanship blows.
Whining like a little crybaby sounds like shit in any language.#boxing https://t.co/tJLmSOtHsj