Промоутер: Інтерв'ю Ломаченка викликає занепокоєння

Промоутер розкритикував Василя Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Інтерв'ю колишнього чемпіона в легкій вазі Василя Ломаченка (14-2, 10 КО), в якому українець говорив про суддівство в бою з Теофімо Лопесом, викликає занепокоєння.

Про це заявив промоутер Лу Ді Белла.

"Це інтерв'ю викликає занепокоєння. Лома не перемiг. Бій не повинен був завершитися внічию. Безпідставні звинувачення в підкупі не мають сенсу. Поразка без гідної поведінки - це сумно. Ниття подібно маленькому Плаксій дер**ово звучить будь-якою мовою", - зазначив Ді Белла.