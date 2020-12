Промоутер: Інтерв'ю Ломаченка викликає занепокоєння

Інтерв'ю колишнього чемпіона в легкій вазі Василя Ломаченка (14-2, 10 КО), в якому українець говорив про суддівство в бою з Теофімо Лопесом, викликає занепокоєння.

Про це заявив промоутер Лу Ді Белла.

This interview is disturbing:

Loma didn’t win.

The fight shouldn’t have been a draw.

Baseless allegations of bribery don’t fly.

Losing without sportsmanship blows.

Whining like a little crybaby sounds like shit in any language.#boxing https://t.co/tJLmSOtHsj