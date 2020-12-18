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Ломаченко: Вірив, що можу і з травмою перемогти Лопеса

Сьогодні 08:24 800 0
Український боксер висловився про свою поразку
Ломаченко: Вірив, що можу і з травмою перемогти Лопеса
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко не дивлячись на травму плеча, він вірив в перемогу у бою з Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам боксер.

"Мені було принципово стати абсолютним чемпіоном наразі, тому що це тут і зараз. Уже все було зроблено. Бій був розкручений, на кону стояли чотири пояси. Я намагаюся пояснити, що не знаю, що могло бути далі. Якби я скасував поєдинок, якби ми його перенесли, я не знаю, коли б змогли організувати бій і чи змогли б організувати.

Я вірив, що можу виграти і так. Я вірив в це. Це не була недооцінка. Я не говорив, що Лопес слабкий, але вірив, що можу і так виграти. Плюс у мене був досвід з Лінаресом. Я розумів, що на своїх морально-вольових якостях, на характері буду витягати цей поєдинок", - сказав Ломаченко.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Нагадаємо, в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Василь Ломаченко поступився Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів: 112-116, 111-117, 109-119.

Раніше менеджер Ломаченко Егіс Клімас заявив, що українець має бажання продовжувати битися в легкій вазі і хоче взяти реванш у Лопеса за поразку в жовтні.

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