Хейні: Ломаченко не заслуговує на реванш з Лопесом

Українець Василь Ломаченко не має права на проведення реваншу з Теофімо Лопесом.

Про це заявив чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні.

He don’t deserve rematch. He didn’t throw punches for 6 rounds https://t.co/WZ7TDjBeR3