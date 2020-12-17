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Хейні: Ломаченко не заслуговує на реванш з Лопесом

Сьогодні 14:55 657 0
Американець - про можливість проведення бою-реванш
Хейні: Ломаченко не заслуговує на реванш з Лопесом
#Лопес, #Хейні, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко не має права на проведення реваншу з Теофімо Лопесом.

Про це заявив чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні.

"Він [Ломаченко] не заслуговує реваншу. Ломаченко не завдавав удари протягом шести раундів", - зазначив Хейні.

Раніше менеджер Ломаченко Егіс Клімас заявив, що українець має бажання продовжувати битися в легкій вазі і хоче взяти реванш у Лопеса за поразку в жовтні.

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