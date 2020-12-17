Хейні: Ломаченко не заслуговує на реванш з Лопесом

Американець - про можливість проведення бою-реванш

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко не має права на проведення реваншу з Теофімо Лопесом.

Про це заявив чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні.

"Він [Ломаченко] не заслуговує реваншу. Ломаченко не завдавав удари протягом шести раундів", - зазначив Хейні.

He don’t deserve rematch. He didn’t throw punches for 6 rounds https://t.co/WZ7TDjBeR3 — Devin Haney (@Realdevinhaney) December 15, 2020

Раніше менеджер Ломаченко Егіс Клімас заявив, що українець має бажання продовжувати битися в легкій вазі і хоче взяти реванш у Лопеса за поразку в жовтні.