Раніше Красюк повідомив, коли може відбутися бій Усик - Джошуа

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі може зірватися.

Таку думку висловив генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.

"Я не впевнений, що бій Джошуа - Ф'юрі відбудеться найближчим часом. Можливо, бійці і промоутери хочуть його влаштувати, але іноді відбуваються непередбачувані речі. Завжди бувають травми та інші несподіванки", - заявив промоутер.

Актуально: Джойс хоче провести наступний бій проти Усика

"Третій поєдинок Вайлдер - Ф'юрі існував на папері, але не відбувся. Ми не можемо бути на 100% впевненими в тому, що цей бій відбудеться в квітні або травні, навіть якщо підписаний контракт", - сказав Красюк.

Раніше Красюк повідомив, коли може відбутися бій Усик - Джошуа.