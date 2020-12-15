Вайт: Наш бій з Повєткіним залежить тільки від нього

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт у січні 2021 року бажає провести бій-реванш з володарем тимчасового титулу WBC Олександром Повєткіним.

Про це заявив сам боксер.

"Я планую вийти в ринг 30 січня. Це моя мета. Але з цим хлопцем, з цим коронавірусом або що б це не було - він вже відклав бій один раз, хто знає, може він відкладе його ще раз. Нам потрібно лише сподіватися і молитися.

Я готовий вийти в ринг. Проблем з тренуваннями немає. До того ж я перебуваю в хороших психологічних кондиціях. Зараз все залежить від нього. М'яч на його половині. Але я не збираюся чекати цього хлопця протягом півроку або наступних дев'яти місяців", - заявив Вайт.