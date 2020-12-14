Митрофанов почав підготовку до бою ще в таборі Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

18 грудня в Києві українець Дмитро Митрофанов боксуватиме за перший титул на профі-ринзі — пояс WBO Oriental у першій середній вазі з британцем Асіньєю Байфілдом на прізвисько Привид. Транслюватиме боксерське шоу в прямому ефірі медіасервіс MEGOGO.

"Я дуже радий, що нарешті у Дмитра з’явилася можливість побоксувати за титул, — підкреслює його менеджер Егіс Клімас. — Він доклав багато зусиль до цього. Діма давно вже підтримує себе в формі, адже брав участь у таборі Ломаченка в США. Я впевнений, що він готовий 100% до титульного поєдинку і покаже в ринзі хороший бокс. Бажаю йому перемог! Це тільки початок — початок його шляху до вершин".

Нагадаємо, що американець з литовським корінням Егіс Клімас також є менеджером Олександра Усика, Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика.