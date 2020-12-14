Митрофанов: Якби Ломаченко був американцем, йому віддали б перемогу в поєдинку з Лопесом

Українець б'ється в США, бо у нього американський промоутер

Джерело - Трибуна.

Ситуація з коронавірусом могла вплинути на результат бою між Теофімо Лопесом та Василем Ломаченком.

Таку думку висловив український боксер Дмитро Митрофанов.

"Я, як і всі, хотів перемоги Ломаченко і вірив в неї, але це бокс. Можливо, ситуація з коронавірусом і вплинула на результат бою, але я не вважаю, що Василь програв. Я думаю, що його засудили. Якби він був американцем, йому віддали б перемогу. Ми були в гостях, тому так", - заявив боксер.

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"Чому Ломаченко не б'ється в Україні? У нього американський промоутер, він там проводить свої зустрічі. Я не чув, що він виїжджає кудись, може тільки з Ф'юрі проводить івенти в іншому місці. У нього всі шоу відбуваються в Америці", - сказав Митрофанов.

Раніше суперник Митрофанова записав відеозвернення до українця.