Ф'юрі: Усик - претендент, але Джошуа може відмовитися від пояса

Чемпіон за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа заради поєдинку з Тайсоном Ф'юрі відмовиться від обов'язкового захисту проти Олександра Усика.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Я нічому не вірю, поки не побачу це на папері. Так що подивимося, як все буде розвиватися. Давайте сподіватися, що цей бій відбудеться. Я готовий прийняти цей поєдинок, але не знаю, чи готові вони. Я хотів цього бою протягом останніх п'яти років. Він поки не відбувся, але я зберігаю оптимізм.

Всі боксерські організації дозволять цей бій - він найбільший з часів поєдинку Мохаммеда Алі проти Джорджа Формана, "Гуркоту в джунглях". Це масштабний бій.

Олександр Усик - обов'язковий претендент. Якщо пояс потрібно звільнити, я впевнений, що вони це зроблять, щоб влаштувати найбільший бій нашого покоління. Я хочу битися і сподіваюся, що Джошуа теж цього бажає, щоб подарувати фанам бій, який вони дуже хочуть побачити", - сказав Ф'юрі.