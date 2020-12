Президент WBO закликав Гірна організувати бій Джошуа - Усик

Український боксер Олександр Усик, який є обов'язковим претендентом на титул WBO, може відтермінувати поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Джошуа - Ф'юрі.

На це натякнув президент WBO Франсиско Валькарсель.

@anthonyfjoshua looked sensational against @KubratPulev. As to the @WorldBoxingOrg belt, @EddieHearn knows the meaning of commitment; the ball is in Hearn’s court. @usykaa @AKrassyuk @KlimasBoxing @Tyson_Fury @DanRafael1 @boxingscene @SteveKim323 @pugboxing @JakeNDaBox