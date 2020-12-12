 Кремльов обраний на пост президента AIBA. Його підтримала Україна | Бокс | Champion.com.ua
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Росіянин Кремльов обраний на пост президента Міжнародної асоціації любительського боксу

Сьогодні 20:40 1234 0
Нагадаємо, Федерація боксу України підтримала Кремльова.
Росіянин Кремльов обраний на пост президента Міжнародної асоціації любительського боксу
#Кремльов

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 грудня, відбулося онлайн засідання Конгресу Міжнародної федерації любительського боксу, за результатами якого було обрано президентом AIBA на наступні чотири роки.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Перемогу здобув росіянин Умар Кремльов.

Кандидатуру Кремльова підтримала переважна більшість країн серед 155 тих, хто голосував.

У заключному турі росіянин набрав 86 голосів серед 77 необхідних для перемоги.

Друге місце посів Борис Ван дер Ворст (45 голосів), а діючий виконавчий президент AIBA Мухаммед Мустасан набрав 19 голосів.

Нагадаємо, Федерація боксу України підтримала Кремльова.

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