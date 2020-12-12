Нагадаємо, Федерація боксу України підтримала Кремльова.

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 грудня, відбулося онлайн засідання Конгресу Міжнародної федерації любительського боксу, за результатами якого було обрано президентом AIBA на наступні чотири роки.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Перемогу здобув росіянин Умар Кремльов.

Кандидатуру Кремльова підтримала переважна більшість країн серед 155 тих, хто голосував.

У заключному турі росіянин набрав 86 голосів серед 77 необхідних для перемоги.

Друге місце посів Борис Ван дер Ворст (45 голосів), а діючий виконавчий президент AIBA Мухаммед Мустасан набрав 19 голосів.

Нагадаємо, Федерація боксу України підтримала Кремльова.