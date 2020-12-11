 Джошуа: Я розумію, яка тактика потрібна, щоб перемогти Пулєва | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа: Я розумію, яка тактика потрібна, щоб перемогти Пулєва

Сьогодні 16:10 323 0
Чемпіон готовий провести увесь бій в 12 раундів
Джошуа: Я розумію, яка тактика потрібна, щоб перемогти Пулєва
#Джошуа, #Пулєв

Джерело - fightnews.info.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа знає як перемогти Кубрата Пулєва.

Про це заявив сам Джошуа.

"Я вийду на бій і однозначно буду пропускати удари, і він буде пропускати удари. Вживати тільки один з нас. Я просто буду зосереджений на Пулєві

Ніякого неповаги до вболівальників, які прийдуть на бій, але у мене є серйозна робота, і я повинен її зробити. На щастя, я впевнений у своїй перемозі.

Я знаю Кубрата Пулєва протягом багатьох років. Я був в тренувальному таборі, коли його брат спарингував з Ворреном Байстером. Я знаходився в таборі Володимира Кличка, коли той готувався до Пулєву. Я розумію, яка тактика потрібна, щоб його перемогти.

Я готовий до того, що бій дійде до фінального гонга. Я відчуваю, що можу провести 15 раундів замість 12. Якщо доведеться битися 12 раундів, то я буду більш ніж готовий зберегти витривалість, боксерський інтелект, концентрацію і міць до фінального гонга", - сказав Джошуа.

Бій Джошуа - Пулєв відбудеться 12 грудня. 

Раніше, Джошуа назвав раунд, в якому нокаутує Пулєва.

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