Джошуа: Я розумію, яка тактика потрібна, щоб перемогти Пулєва

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа знає як перемогти Кубрата Пулєва.

Про це заявив сам Джошуа.

"Я вийду на бій і однозначно буду пропускати удари, і він буде пропускати удари. Вживати тільки один з нас. Я просто буду зосереджений на Пулєві

Ніякого неповаги до вболівальників, які прийдуть на бій, але у мене є серйозна робота, і я повинен її зробити. На щастя, я впевнений у своїй перемозі.

Я знаю Кубрата Пулєва протягом багатьох років. Я був в тренувальному таборі, коли його брат спарингував з Ворреном Байстером. Я знаходився в таборі Володимира Кличка, коли той готувався до Пулєву. Я розумію, яка тактика потрібна, щоб його перемогти.

Я готовий до того, що бій дійде до фінального гонга. Я відчуваю, що можу провести 15 раундів замість 12. Якщо доведеться битися 12 раундів, то я буду більш ніж готовий зберегти витривалість, боксерський інтелект, концентрацію і міць до фінального гонга", - сказав Джошуа.