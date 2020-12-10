Пулєв: Мені подобається, що Джошуа мене недооцінює

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі є кращим боксером, ніж Ентоні Джошуа.

Про це заявив боксер Кубрат Пулєв.

"Я щасливий, що цей бій - вже доконаний факт. Я багато чому навчився з того часу, як зірвався наш бій у 2017 році. За три роки я набрався досвіду. Я провів два або три бої, Я став більш досвідченим, це мене радує. цей поєдинок відбудеться, оскільки я цього хочу. Неважливо, що Джошуа програв Енді Руїсу, він хороший боєць, але тепер я повинен перемогти.

Розмови Ентоні про поєдинок з Ф'юрі? Мені подобається, що він мене недооцінює. Я вірю в те, що з його боку є невелика недооцінка. Я думаю, що Ф'юрі краще, ніж Джошуа. Всі бачили два останні бої Ф'юрі, вони були відмінними. Я вірю в те, що знаю, як нокаутувати Джошуа. Я знаю, що перемога буде за мною. Чому? Ніхто не може цього сказати. Я просто хочу перемогти, я тут заради перемоги, я готувався до цього. Я маю намір це зробити", - сказав Пулєв.