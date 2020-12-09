Джошуа проситиме санкціонувати бій проти Ф'юрі за всі титули

У разі перемоги Ентоні Джошуа над Кубратом Пулєвим 12-го грудня має намір просити боксерські організації (WBA, WBC, WBO, IBF) санкціонувати поєдинок за всі пояси суперважкої ваги.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Якщо Джошуа переможе Пулєва, то наша мета на найближчі тижні - санкціонувати бій за всі пояси з Ф'юрі. Будемо розмовляти з усіма організаціями.

Скажемо їм, що є договір з Ф'юрі, є бажання сторін, тому від вас потрібно тільки санкціонувати бій", - сказав Гірн.