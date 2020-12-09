 Джошуа проситиме санкціонувати бій проти Ф'юрі за всі титули | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа проситиме санкціонувати бій проти Ф'юрі за всі титули

Сьогодні 20:10 2025 0
Промоутер розповів про можливе санкціонування бою за всі пояси з Ф'юрі
Джошуа проситиме санкціонувати бій проти Ф'юрі за всі титули
#Джошуа, #Гірн, #Пулєв

Джерело - BoxingScene.

У разі перемоги Ентоні Джошуа над Кубратом Пулєвим 12-го грудня має намір просити боксерські організації (WBA, WBC, WBO, IBF) санкціонувати поєдинок за всі пояси суперважкої ваги.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Якщо Джошуа переможе Пулєва, то наша мета на найближчі тижні - санкціонувати бій за всі пояси з Ф'юрі. Будемо розмовляти з усіма організаціями.

Скажемо їм, що є договір з Ф'юрі, є бажання сторін, тому від вас потрібно тільки санкціонувати бій", - сказав Гірн.

Вважається, що проблеми можуть виникнути тільки з WBO, тому що по лінії цієї організації є обов'язковий претендент Олександр Усик, який вимагає від Джошуа бій навесні або влітку 2021 року.

Раніше, Арум заявив, що Пулєв нокаутує Джошуа.

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