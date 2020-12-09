Джерело - iSport.ua.
До рейтингу нової вагової категорії Бріджер, яку раніше представив WBC, потрапив українець Олександр Тесленко.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Тесленко посів 18-е місце.
Рейтинг категорії Бріджер:
1. Оскар Рівас (Колумбія / Канада)
2. Ріад Мері (Бельгія)
3. Кевін Лерена (ПАР)
4. Дмитро Кудряшов (Росія)
5. Євген Романов (Росія)
6. Браянт Дженнінгс (США)
7. Артур Шпилька (Польща)
8. Ален Бабич (Хорватія)
9. Джоел Тамбве Джеко (Бельгія)
10. Шігабудін Алієв (Росія)
... 18. Олександр Тесленко (Україна)
Раніше відомий тренер Тедді Атлас розкритикував появу нової вагової категорії WBC.