 WBC представив рейтинг боксерів у новій ваговій категорії | Бокс | Champion.com.ua
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WBC представив рейтинг боксерів у новій ваговій категорії

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Рівас очолив список кращих боксерів бріджервейта
WBC представив рейтинг боксерів у новій ваговій категорії
#Тесленко

Джерело - iSport.ua.

До рейтингу нової вагової категорії Бріджер, яку раніше представив WBC, потрапив українець Олександр Тесленко.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Тесленко посів 18-е місце.

Рейтинг категорії Бріджер:

1. Оскар Рівас (Колумбія / Канада)

2. Ріад Мері (Бельгія)

3. Кевін Лерена (ПАР)

4. Дмитро Кудряшов (Росія)

5. Євген Романов (Росія)

6. Браянт Дженнінгс (США)

7. Артур Шпилька (Польща)

8. Ален Бабич (Хорватія)

9. Джоел Тамбве Джеко (Бельгія)

10. Шігабудін Алієв (Росія)

... 18. Олександр Тесленко (Україна)

Раніше відомий тренер Тедді Атлас розкритикував появу нової вагової категорії  WBC.

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