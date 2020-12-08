Пулєв сподівається на бій з Ф'юрі після перемоги над Джошуа

Суперважковаговик Кубрат Пулєв (28-1, 14 КО) спробує відібрати титул IBF у Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО), щоб пізніше провести бій проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"Після перемоги я буду дуже, дуже щасливий. Це бій для всіх болгар. У нас ніколи не було чемпіона світу в суперважкій вазі, тому перемога буде дуже важлива.

У цьому бою я буду зовсім іншим, це буде новий Кубрат Пулєв. Я відчуваю себе добре, здоровим і сильним. У мені багато енергії і сил. Думаю, після цього бою я зустрінуся з Тайсоном Ф'юрі", - сказав Пулєв.