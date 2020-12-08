 Холіфілд і Тайсон близькі до підписання контракту на бій | Бокс | Champion.com.ua
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Холіфілд і Тайсон близькі до підписання контракту на бій

Сьогодні 11:59 1022 0
Команди боксерів найближчим часом можуть укласти угоду
Холіфілд і Тайсон близькі до підписання контракту на бій
#Тайсон, #Холіфільд

Джерело - xsport.ua.

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Евандер Холіфілд близький до підписання угоди на виставковий поєдинок проти Майка Тайсона.

Про це розповів сам боксер.

"У нас однозначно були розмови з ними. Схоже, що цей поєдинок відбудеться. Давайте зробимо це, хлопці. Все дуже просто. Давайте влаштуємо цей бій. Я бачу, що Тайсон - єдиний хлопець, якого хочуть побачити глядачі. Якщо ти щось робиш, то робиш це для людей. Мета - це люди, оскільки саме вони дають старт всього цього.

Що стосується Тайсона, якби цього не хотіли вболівальники, я б нічого йому не говорив. Я дуже впевнена людина. Я думаю, що наш поєдинок відбудеться", - розповів Холіфілд.

Відзначимо, що Холіфілд в 1996 виграв у Тайсона технічним нокаутом, а в 1997-му переміг дискваліфікацією за відкушене вухо.

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