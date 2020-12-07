Джошуа: Поважаю Пулєва, тому що він боксував з Кличком

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа поважає свого наступного суперника Кубрата Пулєва.

Про це заявив сам боксер.

"Я поважаю Кубрата. Не як людини, оскільки я його не знаю, а як бійця, тому що він боксував з Володимиром Кличком в 2014 році. Так, Пулєв програв нокаутом, але він не побоявся зустрітися з топовим боксером.

Нехай в його послужному списку немає інших гучних прізвищ, але він претендент на титул, який вигравав у Райделл Букера, Кевіна Джонсона, Богдана Діна і Хьюї Ф'юрі", - заявив Джошуа.