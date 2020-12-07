Джошуа: Поважаю Пулєва, тому що він боксував з Кличком

Джерело - Yahoo Sports.
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа поважає свого наступного суперника Кубрата Пулєва.
Про це заявив сам боксер.
"Я поважаю Кубрата. Не як людини, оскільки я його не знаю, а як бійця, тому що він боксував з Володимиром Кличком в 2014 році. Так, Пулєв програв нокаутом, але він не побоявся зустрітися з топовим боксером.
Нехай в його послужному списку немає інших гучних прізвищ, але він претендент на титул, який вигравав у Райделл Букера, Кевіна Джонсона, Богдана Діна і Хьюї Ф'юрі", - заявив Джошуа.
Бій між Джошуа і Пулєвим відбудеться 12 грудня в Лондоні (Велика Британія) на SSE Arena. Але кону буде стояти титул IBF, яким володіє британець.
Нагадаємо, Пулєв прибув до Лондона для бою з Джошуа.
Раніше, Арум заявив, що Пулєв нокаутує Джошуа.