Митрофанов про бій з Байфілдом: Цей бій для мене дуже важливий, адже це сходинка до титулу Чемпіона світу

Джерело - Чемпіон.

18 грудня в Києві український боксер Дмитро Митрофанов боксуватиме за перший титул на профі-ринзі - пояс WBO Oriental у першій середній вазі з британцем Асіньєю Байфілдом на прізвисько Привід. Бій стане однією з головних подій вечора боксу під егідою K2 Promotions Ukraine спільно з Top Boxing Generation.

"Підготовка до першого титульного бою проходить добре. Про це може свідчити піт, що стікає по моєму обличчю. Викладаюся на повну, тренер задоволений. Та ще попереду багато роботи над собою, над своєю технікою. Будемо вдосконалювати свою форму, і 18 грудня покажемо хороший бокс", - поділився Дмитро Митрофанов.

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"18 грудня на Дмитра Митрофанова чекає перший титульний бій. Позаду шість тижнів підготовки. Пройшли десятираундовий спаринг. Все добре. Залишилося закрити питання з вагою. Я вдячний компанії К2 за гарні умови підготовки в Києві. Думаю, що майбутній бій всіх порадує", - відзначив тренер Дмитра Митрофанова Вадим Казанін.

Нагадаємо, що бій у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO. А медіапартнером події став сайт Champion.com.