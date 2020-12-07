Боксери попередньо повинні виграти свої наступні поєдинки

Джерело - Boxing Scene.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум хоче організувати об'єднувальний бій між чемпіоном світу за версіями IBF і WBC в напівважкій дивізіоні росіянином Артуром Бетербієвим і американцем Джо Смітом.

Про це заявив сам промоутер.

"Якщо Бетербієв виграє в наступному бою, то ми зведемо його з Джо Смітом. Звичайно, для цього Джо повинен завоювати чемпіонський титул за версією WBO. Це велика битва, яка повинна пройти на Madison Square Garden в Нью-Йорку", - сказав Арум.

Артур в наступному своєму бою зустрінеться з німцем Адамом Дейнесом, а Сміт - з росіянином Максимом Власовим, на кону протистояння яких буде стояти вакантний чемпіонський титул за версією WBO.

Раніше, Арум заявив, що Пулєв нокаутує Джошуа.