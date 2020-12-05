 Мюррей дуже крутий, але Сондерс був неперевершений, - Гірн | Бокс | Champion.com.ua
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Мюррей дуже крутий, але Сондерс був неперевершений, - Гірн

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Сондерс переміг Мюррея одноголосним рішенням суддів
Мюррей дуже крутий, але Сондерс був неперевершений, - Гірн
#Сондерс, #Мюррей

Джерело - Badlefthook.

Біллі Джо Сондерсом (30-0, 14 КО) здобув перемогу над Мартіном Мюрреєм (39-6-1, 17 КО) одноголосним рішенням суддів.

Промоутер Едді Гірн прокоментував цей поєдинок.

"Біллі Джо великий боєць. Думаю, після тринадцяти місяців відсутності, це був відмінний виступ. Мартін Мюррей дуже крутий, але Сондерс був неперевершений. Він боєць ритму, тому був змушений бути активним весь час, а після тривалої відсутності це дуже важко", - сказав Гірн.

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