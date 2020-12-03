 Збірна України здобула 5 золотих нагород на юніорському Євро-2020 | Бокс | Champion.com.ua
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Збірна України здобула 5 золотих нагород на юніорському Євро-2020

Сьогодні 12:57 858 0
Загалом українці здобули 20 нагород
Збірна України здобула 5 золотих нагород на юніорському Євро-2020
#Балабін, #Грабовський

Джерело - fbu.org.ua.

У місті Софія, Болгарія, завершився Чемпіонат Європи з боксу серед юніорів-2020, у якому взяли участь спортсмени з 19 країн Старого світу.

Про це повідомляє пресслужба федерації боксу України.

Цей турнір став найуспішнішим в історії збірної України. Наші юніори завоювали у столиці Болгарії 20 медалей різного ґатунку. Серед них – 5 золотих, 4 срібні і 11 бронзових медалей. Це другий показник серед усіх країн-учасниць цьогорічних змагань. З незначним відривом наші спортсмени поступилися у медальному заліку команді Росії.

Чемпіонами Європи за підсумками фінальних двобоїв стали Віталій Грабовський у ваговій категорії 57 кг, Олександр Яровий у категорії 60 кг, Олексій Боклах у категорії 63 кг, Олександр Балабін у категорії 70 кг та Вероніка Накота у ваговій категорії до 66 кг.

Срібними призерами першості континенту стали: Максим Рудик (50 кг), Айдер Абдураімов (54 кг), Анастасія Крамаренко (60 кг), Каріне Айрапетян (80 кг),

Бронзові нагороди молодіжного Євро-2020 здобули: Джамал Кулієв (80 кг), Валерій Шульга (+80 кг), Єлизавета Воєвудко (46 кг), Аліна Крамар (50 кг), Ізабель Габорець (52 кг), Ярослава Масюткіна (54 кг), Тетяна Довгаль (57 кг), Марія Фонотова (63 кг), Радмила Родіонова (70 кг), Олександра Джигун (75 кг), Поліна Черненко (+80 кг).

Безперечна заслуга у надзвичайному результаті юніорської збірної України належить тренерському штабу синьо-жовтих і головним наставникам команд - старшому тренеру чоловічої збірної юніорів Віктору Петрову та старшому тренеру жіночої юніорської команди Валерію Хлистову.

За кількістю завойованих медалей (20 нагород) збірна України серед юніорів значно перевершила свої минулі досягнення. Зокрема, рік тому на юніорському Євро-2019 у Румунії в активі юних українців було 13 медалей, серед яких 2 золоті, 3 срібні та 8 бронзових нагород. 

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