Джошуа: Я б поставив гроші, що моїм суперником буде Усик, а не Ф'юрі

Боксер зробив несподівану заяву

Чемпіон WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) більше вірить у бій з українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО), ніж з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Що я бачу, коли дивлюся на Ф'юрі? Приголомшливо талановитого боксера. Але ми ніколи не знаємо, що він зробить в наступну хвилину. Ми ніколи не знаємо, він повернеться або піде. Я не знаю, які у нього плани. З іншого боку є Усик. І з цим хлопцем все зрозуміло. Усик заявив, що поб'ється з Дереком Чісорою, і провів з ним бій. З'явилися чутки про те, що він відбоксує з Чаззом Візерспуном, і так, дійсно, він відбоксував з ним. Я вважаю за краще мати справу з тими, хто налаштований серйозно. Я не знаю, що станеться в 2021 році, але якби мені довелося поставити гроші, то я поставив би на бій з Усиком. Адже він зі мною в одній команді Matchroom Boxing. І його слова ніколи не розходяться з ділом", - сказав Джошуа.

Ентоні Джошуа і Кубрат Пулєв проведуть бій 12 грудня в Лондоні.

Раніше, Джойс кинув виклик Усику.