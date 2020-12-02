 Бій Тайсона перевершив за переглядами чемпіонський поєдинок Нурмагомедова | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:14 4638
Ювентус - Динамо Київ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:44 1840
Зоря - Лестер: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 17:26 426
Агробізнес сенсаційно переміг Ворсклу в 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 15:52 744
«Лобановський запрошував в Динамо, але в підсумку підписав контракт з Ювентусом». Сергій Алейников пригадав, як з’явився в Турині
Сьогодні 15:33 712
Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна
Сьогодні 15:15 6053
Верес здолав Маріуполь. Результати 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 14:55 1095
Брати Клички потрапили до списку найкращих боксерів суперважкого дивізіону
Сьогодні 13:33 1799
Визначився суперник Василя Чеботаря на бій 18 грудня
Сьогодні 13:00 988
Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Сьогодні 12:10 1700
Блоги
Бодібілдер з України одружився із гумовою лялькою
Бодібілдер з України одружився із гумовою лялькою Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:42 597
Про перемогу Шахтаря над Реалом та протистояння МEGOGO і ТК Футбол
Про перемогу Шахтаря над Реалом та протистояння МEGOGO і ТК Футбол Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:11 491
Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони
Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:22 3991
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:56 370
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
Вчора 21:46 2101
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом Андрій Твердохліб
Вчора 21:23 908
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру Андрій Твердохліб
Вчора 19:56 676
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого Андрій Твердохліб
Вчора 13:52 2304
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом Андрій Твердохліб
Вчора 13:11 373
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм!
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм! Valeriy Ruchka
30.11.2020 23:09 419
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:24 Футбол Олександрія розібралася з Минаєм у Кубку України 195
18:22 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 213707
18:14 Футбол Вест Гем готує новий контракт для Моєса 189
17:58 Футбол Реал визначився із кандидатами на заміну Зідана 1357
17:45 Футбол Мілевський: Не розумію, як Луческу міг очолити Динамо після Шахтаря 598 1
17:44 Футбол Ювентус - Динамо Київ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 1840
17:32 Бокс Бій Джошуа – Пулєв відбудеться з глядачами 584
17:26 Футбол Зоря - Лестер: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 426
17:15 Футбол Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Ювентуса 708
16:59 Футбол Галатасарай готує трансфер Яремчука 781
16:45 Бокс Бій Тайсона перевершив за переглядами чемпіонський поєдинок Нурмагомедова 817
16:32 Футбол Скрипник: Постараємося грати з Лестером на максимумі 522
16:14 Футбол У захисника Барселони Роберто виявили коронавірус 519
15:59 Футбол Кейруша звільнили з посади головного тренера збірної Колумбії 596
15:52 Футбол Агробізнес сенсаційно переміг Ворсклу в 1/8 фіналу Кубку України 744
15:38 Бокс Гвоздик може відновити кар'єру 1174
15:33 Футбол «Лобановський запрошував в Динамо, але в підсумку підписав контракт з Ювентусом». Сергій Алейников пригадав, як з’явився в Турині 712
15:24 Футзал Продексім здійснив камбек у 13 турі Екстра-ліги 729
15:15 Футбол Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна 6053
15:11 Хокей. УХЛ Крижані Вовки відзаявили двох нападників 827
14:55 Футбол Верес здолав Маріуполь. Результати 1/8 фіналу Кубку України 1095
14:40 Бокс Дюбуа пропустить п'ять місяців 928
14:25 Формула 1 Стало відомо, хто замінить Гамільтона на Гран-прі Сахіра 891
14:09 Бокс Ф'юрі: Я не маю недоліків 1013
13:55 Інше В Україні запускають ігровий челендж для дітей 757

Бій Тайсона перевершив за переглядами чемпіонський поєдинок Нурмагомедова

Сьогодні 16:45 817 0
Бій Тайсона перевершив за переглядами чемпіонський поєдинок Нурмагомедова
Бій Тайсона перевершив за переглядами чемпіонський поєдинок Нурмагомедова
#Тайсон

Джерело - espreso.tv.

Платну трансляцію виставкового бою американських ветеранів боксу Майка Тайсона та Роя Джонса подивилися 1,2 млн американців.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафал у Twitter.

За його інформацією, у платній трансляції (PPV) у США бій між колишніми чемпіонами світу 54-річним Майком Тайсоном та 51-річним Роєм Джонсом подивилися 1,2 млн передплатників.

Це значно більше, ніж зібрав бій за титул чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) між росіянином Хабібом Нурмагомедова та американцем Джастіном Гейджи, який акумулював 675 тис переглядів.

Нагадаємо, Леннокс Льюїс може повернутися на ринг.

Раніше Джойс кинув виклик Усику.

Коментарі ()