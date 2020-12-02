Бій Тайсона перевершив за переглядами чемпіонський поєдинок Нурмагомедова

Платну трансляцію виставкового бою американських ветеранів боксу Майка Тайсона та Роя Джонса подивилися 1,2 млн американців.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафал у Twitter.

За його інформацією, у платній трансляції (PPV) у США бій між колишніми чемпіонами світу 54-річним Майком Тайсоном та 51-річним Роєм Джонсом подивилися 1,2 млн передплатників.

Це значно більше, ніж зібрав бій за титул чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) між росіянином Хабібом Нурмагомедова та американцем Джастіном Гейджи, який акумулював 675 тис переглядів.

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