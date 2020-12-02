Брати Клички потрапили до списку найкращих боксерів суперважкого дивізіону

Українці ввійшли до списку найкращих боксерів королівського дивізіону

Легендарні українські боксери, багаторазові чемпіони світу в суперважкій вазі Віталій та Володимир Клички ввійшли до списку найбільших бійців королівського дивізіону професійного боксу.

Про це повідомляє Givemesport.

Найкращі боксери в історії були розділені на п'ять рівнів. Володимир Кличко виявився на четвертому, Віталій - на п'ятому.

Перший рівень. Найкращий - Мухаммед Алі

Другий рівень. Джо Луїс, Джек Демпсі, Роккі Марчіано, Ларрі Холмс, Джо Фрейзер, Леннокс Льюїс, Джек Джонсон, Джордж Форман.

Третій рівень: Майк Тайсон, Евандер Голіфілд, Джин Тунні

Четвертий рівень. Тайсон Ф'юрі, Володимир Кличко, Джон Л. Салліван

Володимир Кличко твердо тримав у свої руках чемпіонство в суперважкій вазі протягом нульових. Він помстився за свої поразки або витяг уроки зі своїх поразок і втратив свої титули тільки після поразки Тайсона Ф'юрі в 2015 році. Коли Кличко знову з'явився в рингу в 2017-м, щоб битися з Ентоні Джошуа, він програв, але все ще переконливо бився як важкоатлет найвищого рівня, відправивши Джошуа в нокаут у шостому раунді. Він лідирував в протоколі одного судді, до моменту, коли бій був зупинений.

П'ятий рівень. Віталій Кличко, Ентоні Джошуа, Ріддік Боу, Джеймс Дж. Джеффріс, Джеймс Дж. Корбетт, Джерсі Дж Волкотт

Віталій Кличко також домінував під час свого перебування на вершині суперважкого дивізіону, але - через відсутність опозиції на вищому рівні - не зміг показати фанатам свої справжні можливості.

Нагадаємо, бій Кличко - Льюїс увійшов до ТОП-5 найкривавіших поєдинків в історії.