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Джойса зобов'язали провести бій з колишнім суперником Усика

Сьогодні 12:57 391 0
Британцеві призначили суперника для захисту титулу EBU
Джойса зобов'язали провести бій з колишнім суперником Усика
#Джойс, #Хук, #Усик

Джерело - iSport.ua.

Європейський боксерський союз (EBU) призначив суперника новоспеченому чемпіонові Європи в суперважкій вазі Джо Джойса (12-0, 11 КО).

Про це повідомляє пресслужба EBU.

Якщо англієць хоче зберегти пояс EBU, який він виграв в суботу, йому доведеться битися з колишнім чемпіоном світу Марко Хуком (42-5-1, 28 КО), якого у 2017 році перемагав Олександр Усик.

Боксерським таборам дано час для вільних переговорів, але, ймовірно, через кілька тижнів Європейський боксерський союз призначить дату проведення торгів, на якому буде обраний організатор потенційного поєдинку.

Джойс і Хук повинні були зустрітися на початку року, але німець отримав травму, і його замінив Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, Паркер хоче битися з Усиком за пояс WBO.

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