Ф'юрі назвав головну особливість легендарного Тайсона

Люди падали, коли легендартний боксер Майк Тайсон тільки заходив на ринг.

Про це заявив чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

"Майк Тайсон особливий, адже він своє життя присвятив тільки боксу. На початку його кар'єри нічого не мало значення, крім нанесення ударів по обличчях суперників. Навколо нього сформувалася така аура, що коли він виходив в ринг, люди падали перед тим, як він їх бив.

Швидкість Тайсона була відмінного його особливістю на рингу. Багато хто вважає, що він завдавав шкоди за рахунок мощі, але це робила швидкість. Майк був точним, відрізнявся відмінною рухливістю, влучністю, він все робив ритмічно. Його захист недооцінювали, але у Майка класно працювали ноги і рухалася голова. Всі ці речі в комплексі зробили його дуже небезпечним бійцем", - заявив Ф'юрі.