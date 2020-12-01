Джойс: Не можу дочекатися бою з Усиком, щоб прикінчити його

Джерело - Boxing Scene.
Британський суперваговик Джо Джойс (12-0, 11 КО), який на вихідних несподівано переміг Даніеля Дюбуа, горить бажанням провести бій з українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО).
Про це заявив сам боксер.
"Воррен сказав, що титул WBO може стати доступним, і я зайняв місце Дюбуа в рейтингу, так що поєдинок з Усиком може трапитися. Може бути, не в наступний раз, а через один.
Усик - досить маленький боксер, але я високо оцінюю його - у нього є навички. По ньому складно потрапити, але з моєю командою, я думаю, що зможу дістати його, тому що є більш досвідченим бійцем.
Він набрав м'язову масу і став трохи повільніше. Але у нього є мізки, у нього хороша робота ніг і робота головою. Це буде важкий бій, але я його хочу і одержує в ньому перемогу.
Я думаю, що у мене краще працюють ноги, і я кращий боксер, ніж Чісора. Я думаю, це буде хороший бій, і я не можу дочекатися, коли він відбудеться.
Матч-реванш був би приголомшливим, якби я знову воював з ним, але тепер за титул чемпіона світу. Тепер я чертовски кращий боксер. У мене краща підготовка, у мене було більше раундів, ніж у нього. Я можу завдати більше ударів, втомити його і прикінчити його", - сказав Джойс.
Нагадаємо, що Дюбуа був головним претендентом на бій проти Олександра Усика за титул WBO. Тепер він втратив всі шанси на поєдинок проти українця. Після бою Джойс кинув виклик Усику.