Джойс: Не можу дочекатися бою з Усиком, щоб прикінчити його

Британський суперваговик Джо Джойс (12-0, 11 КО), який на вихідних несподівано переміг Даніеля Дюбуа, горить бажанням провести бій з українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Воррен сказав, що титул WBO може стати доступним, і я зайняв місце Дюбуа в рейтингу, так що поєдинок з Усиком може трапитися. Може бути, не в наступний раз, а через один.

Усик - досить маленький боксер, але я високо оцінюю його - у нього є навички. По ньому складно потрапити, але з моєю командою, я думаю, що зможу дістати його, тому що є більш досвідченим бійцем.

Він набрав м'язову масу і став трохи повільніше. Але у нього є мізки, у нього хороша робота ніг і робота головою. Це буде важкий бій, але я його хочу і одержує в ньому перемогу.

Я думаю, що у мене краще працюють ноги, і я кращий боксер, ніж Чісора. Я думаю, це буде хороший бій, і я не можу дочекатися, коли він відбудеться.

Матч-реванш був би приголомшливим, якби я знову воював з ним, але тепер за титул чемпіона світу. Тепер я чертовски кращий боксер. У мене краща підготовка, у мене було більше раундів, ніж у нього. Я можу завдати більше ударів, втомити його і прикінчити його", - сказав Джойс.