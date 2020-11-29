Джонс: Яка може бути нічия? Я перебоксував Тайсона

51-річний Рой Джонс (66-9, 47 KO) незадоволений нічиєю у бою проти 54-річного Майка Тайсона (50-6, 44 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Я не задоволений нічиєю. Вважаю, що я переміг! Я пережив багато неприємних хвилин, отримував потужні удари від Тайсона по корпусу. Це неприємні відчуття. Але я перебоксував його. Яка може бути нічия?" - сказав Джонс після бою.