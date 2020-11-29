Колишній переможець слем-данків спробував себе в боксі

Джерело - Чемпіон.

У Лос-Анджелесі відбувся поєдинок відомого youtube-блогера Джейка Пола і колишнього баскетболіста, триразового переможця конкурсу слем-данків НБА Нейта Робінсона.

Пол нокаутував Робінсона в другому раунді, до цього баскетболіст тричі був в нокдауні.

Відзначимо, що для 36-річного Робінсона це був дебют у професійному боксі. 23-річний Пол провів свій другий бій, раніше він переміг блогера AnEsonGib.

Нагадаємо, що в головному бою вечора зійшлися легенди боксу Майк Тайсон і Рой Джонс.