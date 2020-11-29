 Блогер Пол нокаутував баскетболіста Робінсона. ВІДЕО | Бокс | Champion.com.ua
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Блогер Пол нокаутував баскетболіста Робінсона

Сьогодні 08:55 538 0
Колишній переможець слем-данків спробував себе в боксі
Блогер Пол нокаутував баскетболіста Робінсона
#Пол

Джерело - Чемпіон.

У Лос-Анджелесі відбувся поєдинок відомого youtube-блогера Джейка Пола і колишнього баскетболіста, триразового переможця конкурсу слем-данків НБА Нейта Робінсона.

Пол нокаутував Робінсона в другому раунді, до цього баскетболіст тричі був в нокдауні.

Відзначимо, що для 36-річного Робінсона це був дебют у професійному боксі. 23-річний Пол провів свій другий бій, раніше він переміг блогера AnEsonGib.

Нагадаємо, що в головному бою вечора зійшлися легенди боксу Майк Тайсон і Рой Джонс.

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