Батько Ф'юрі: У Майка Тайсона більше шансів перемогти мого сина, ніж у Джошуа і Вайлдера

Джерело - The Sun.
Батько чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Джон хотів би зустрітися в рингу з легендарним американцем Майком Тайсоном.
Про це заявив сам батько боксера.
"Я б хотів спробувати, кінець кінцем, у честь Майка я назвав свого сина. Я точно знаю одне: він не буде в найкращій формі, ніж я. У мене просто є перевага, тому що мій спосіб життя був більш здоровим, більш чистим.
Я великий, сильний, енергійний, не п'ю і не курю, і тренуюся щодня. Так, Майк може мене нокаутувати, і я це прийму, але я теж постараюся відправити його в нокаут.
Звичайно, Тайсон - великий чемпіон, напевно, один з кращих в історії. Якщо хтось і наблизиться до перемоги над моїм сином в цю епоху, так це Майк. У нього в його віці більше шансів перемогти, ніж у Деонтея Вайлдера і Ентоні Джошуа", - сказав Джон Ф'юрі.
Раніше повідомлялося, що Майк Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, Тайсону Ф'юрі і Деонтею Вайлдеру.