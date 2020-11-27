 Батько Ф'юрі: У Майка Тайсона більше шансів перемогти мого сина, ніж у Джошуа і Вайлдера | Бокс | Champion.com.ua
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Батько Ф'юрі: У Майка Тайсона більше шансів перемогти мого сина, ніж у Джошуа і Вайлдера

Сьогодні 17:25 170 0
Джон Ф'юрі сам готовий провести поєдинок проти Залізного Майка
Батько Ф'юрі: У Майка Тайсона більше шансів перемогти мого сина, ніж у Джошуа і Вайлдера
#Ф'юрі, #Вайлдер, #Тайсон

Джерело - The Sun.

Батько чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Джон хотів би зустрітися в рингу з легендарним американцем Майком Тайсоном.

Про це заявив сам батько боксера.

"Я б хотів спробувати, кінець кінцем, у честь Майка я назвав свого сина. Я точно знаю одне: він не буде в найкращій формі, ніж я. У мене просто є перевага, тому що мій спосіб життя був більш здоровим, більш чистим.

Я великий, сильний, енергійний, не п'ю і не курю, і тренуюся щодня. Так, Майк може мене нокаутувати, і я це прийму, але я теж постараюся відправити його в нокаут.

Звичайно, Тайсон - великий чемпіон, напевно, один з кращих в історії. Якщо хтось і наблизиться до перемоги над моїм сином в цю епоху, так це Майк. У нього в його віці більше шансів перемогти, ніж у Деонтея Вайлдера і Ентоні Джошуа", - сказав Джон Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що Майк Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, Тайсону Ф'юрі і Деонтею Вайлдеру.

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