Батько Ф'юрі: У Майка Тайсона більше шансів перемогти мого сина, ніж у Джошуа і Вайлдера

Батько чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Джон хотів би зустрітися в рингу з легендарним американцем Майком Тайсоном.

Про це заявив сам батько боксера.

"Я б хотів спробувати, кінець кінцем, у честь Майка я назвав свого сина. Я точно знаю одне: він не буде в найкращій формі, ніж я. У мене просто є перевага, тому що мій спосіб життя був більш здоровим, більш чистим.

Я великий, сильний, енергійний, не п'ю і не курю, і тренуюся щодня. Так, Майк може мене нокаутувати, і я це прийму, але я теж постараюся відправити його в нокаут.

Звичайно, Тайсон - великий чемпіон, напевно, один з кращих в історії. Якщо хтось і наблизиться до перемоги над моїм сином в цю епоху, так це Майк. У нього в його віці більше шансів перемогти, ніж у Деонтея Вайлдера і Ентоні Джошуа", - сказав Джон Ф'юрі.