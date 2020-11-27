Промоутер Усика: Будемо тиснути, щоб провести бій за титул WBO

WBO має якомога швидше санкціонувати обов'язковий захист титулу за участі українського боксера Олександра Усика.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Хочу дати всім зрозуміти, що ми будемо тиснути і робити все можливе, щоб статус обов'язкового претендента Усика привів до бою. Потрібно тільки дізнатися результат бою Джошуа - Пулєв", - сказав Красюк.