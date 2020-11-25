Митрофанов проведе перший титульний бій на професійному ринзі

Українець проведе поєдинок за титул WBO Oriental в першій середній вазі

Український боксер Дмитро Митрофанов (9-0-1, 5 КО) 18 грудня проведе свій перший титульний бій в якості професіоналу.

На кону стоятиме пояс WBO Oriental в першій середній вазі. Ім'я суперника буде оголошено пізніше.

У минулому Дмитро успішно виступав на любительському рингу - в його активі золото Універсіади, бронзова медаль чемпіонату Європи, статус чемпіона України. Також він брав участь у Всесвітній серії боксу в складі легендарних Українських отаманів і Мексико Сіті Геррерос.

Дебют в професіоналах відбувся в жовтні 2017 року США, де він здобув перемогу над місцевим боксером Брендоном Меддоксом. Після декількох успішних виступів в Україні, у вересні цього року Дмитро підписав контракт з промоутерською компанією братів Кличків K2 Promotions Ukraine. Попередній бій провів в серпні цього року, перемігши за очками ексчемпіона Чехії Анатолія Хунаняна. На рахунку 31-річного Митрофанова 10 поєдинків, з яких він виграв 9 (5 - нокаутом).

Відзначається, що підготовку до титульного поєдинку Митрофанов проводить в рідному Чернігові під керівництвом свого наставника Вадима Казанина. Вечір боксу від К2 Promotions Ukraine пройде без глядачів через пандемію коронавірусу.

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