Гарсія: У Девіса більше шансів перемогти Лопеса, ніж у Ломаченка

Боксер Джервонта Девіс дійсно має величезний талант.

Про це заявив колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія.

"Я був засмучений, тому що вболівав за Лео. Поважаю Джервонту, він справжній боєць. Він дійсно має величезний талант. Але зараз головний хлопець в легкій вазі - Теофімо Лопес. Він тримає у себе всі титули.

Хоч Теофімо і побив Василя Ломаченка, я думаю, що саме Джервонта - самий грізний суперник для нього зараз. Девіс дуже сильний, вміє рухатися і впевнений в собі. Думаю, у нього більше шансів перемогти Лопеса, ніж у Ломаченка", - сказав Гарсія.