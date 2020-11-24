Боксер поділився своїми очікуваннями від виставкового поєдинку

Джерело - Fight Hub TV.

У виставковому поєдинку між Майком Тайсоном і Роєм Джонсом може статися все що завгодно.

Про це заявив колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія.

"В рингу може статися все що завгодно, будь-який удар може дати іскру і все - тут же побачимо рубку, і я, якщо чесно, на це і сподіваюся. Хочу скоріше побачити цей бій, адже в рингу зустрінуться два топові боксери. Тайсон був найкращим в один час, Джонс - в інший. Не хочу давати ніяких прогноз або вболівати за когось одного з них. Я сприймаю цю подію як шанс побачити їх в рингу, поностальгувати про минулі часи. Ось і все", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, що бій між Тайсоном і Джонсом відбудеться в ніч з 28 на 29 листопада і відбудеться у восьмираундовому форматі.

Раніше, Тайсон кинув виклик Джошуа, Ф'юрі та Вайлдеру.