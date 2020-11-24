Американець вважає, що Ломаченко не зможе взяти у нього реванш

Джерело - Last Stand Podcast with Brian Custer.

Українцю Василю Ломаченку краще змінити категорію, хоч він і довів, що в легкій вазі може бути конкурентоспроможним.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес.

"Мені здається, що Ломаченко просто потрібно повернутися туди, де він відчуває себе більш комфортно. Я думаю, що найкраще для решти його кар'єри йому підходить друга напівлегка вага. Ломаченко однозначно показав, що може залишитися в легкій вазі. Я думаю, що він зустрічався з топовими боксерами, які домінували в дивізіоні. Однак я вважаю, що він не зможе змагатися з такими бійцями, як я. Навіть якщо говорити про реванш, можна зробити це 100 разів, але я візьму верх в кожному бою", - зазначив Лопес.

Раніше, визначилась дата наступного бою Лопеса.