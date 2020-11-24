Джерело - Last Stand Podcast with Brian Custer.
Українцю Василю Ломаченку краще змінити категорію, хоч він і довів, що в легкій вазі може бути конкурентоспроможним.
Про це заявив абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес.
"Мені здається, що Ломаченко просто потрібно повернутися туди, де він відчуває себе більш комфортно. Я думаю, що найкраще для решти його кар'єри йому підходить друга напівлегка вага.
Ломаченко однозначно показав, що може залишитися в легкій вазі. Я думаю, що він зустрічався з топовими боксерами, які домінували в дивізіоні. Однак я вважаю, що він не зможе змагатися з такими бійцями, як я. Навіть якщо говорити про реванш, можна зробити це 100 разів, але я візьму верх в кожному бою", - зазначив Лопес.
Раніше, визначилась дата наступного бою Лопеса.