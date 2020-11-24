Бій Усик - Чісора зібрав в Україні близько 100 тисяч платних переглядів

Джерело - Чемпіон.

Трансляція бою українця Олександра Усика та британця Дерека Чісора, який відбувся 31 жовтня в медіасервісі Мегого за технологією PPV, зібрала близько 100 тисяч глядачів.

Такі цифри підтвердив директор зі стратегії та розвитку компанії Мегого Іван Шестаков. Також Шестаков запевнив, що фахівці компанії вивчають питання зі зменшенням рекламних блоків під час платних трансляцій. Нагадаємо, передплата на бій Усик - Чісора коштувала 29 гривень для абенентів сервісу та 49 гривень для усіх інших та в день поєдинку. Зазначимо, що у Великій Британії, наприклад, трансляція коштувала 20 фунтів.