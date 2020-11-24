Бій Усик - Чісора зібрав в Україні близько 100 тисяч платних переглядів

 Бій Усик - Чісора зібрав близько 100 тисяч платних переглядів | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги Чемпіонів
Вчора 11:39 2006
Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Сьогодні 12:48 1540
Мегого побореться за ексклюзивні права на Лігу чемпіонів і Лігу Європи
Сьогодні 12:28 256
Динамо – Барселона: Де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:12 1207 1
Боруссія М – Шахтар: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 07:07 1047
Стала відома дата бою Мак-Грегор - Пор’є
Вчора 22:10 381
Лень перейде до Торонто
Вчора 21:40 675
Куман: У матчі з Динамо є шанс оформити путівку в плей-оф Ліги чемпіонів
Вчора 18:10 561
Луческу: Циганков і Сидорчук не готові зіграти з Барселоною
Вчора 17:55 1374
Історія дня. Як Барселона заплатила 25 мільйонів євро за українця
Вчора 16:54 2906
Блоги
БаскетКарате. Українська чемпіонка прийшла на тренування баскетбольного клубу
БаскетКарате. Українська чемпіонка прийшла на тренування баскетбольного клубу Valeriy Ruchka
22.11.2020 14:42 491
Про матчі Динамо і Шахтаря та долю поєдинку Швейцарія - Україна. ТаТоТаке
Про матчі Динамо і Шахтаря та долю поєдинку Швейцарія - Україна. ТаТоТаке Valeriy Ruchka
22.11.2020 11:17 703
Кум повернувся! Гармаш забив за Динамо перше за 16 місяців
Кум повернувся! Гармаш забив за Динамо перше за 16 місяців Valeriy Ruchka
21.11.2020 16:40 1512
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА Андрій Твердохліб
21.11.2020 14:28 5629
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера Valeriy Ruchka
21.11.2020 13:26 1362
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:32 Біатлон Санітра: Семенов 10 днів не був на тренуваннях 123
14:15 Теніс На Australian Open можуть відмінити кваліфікацію 190
13:59 Футзал Збірна України з футзалу проведе спаринги з Молдовою 435
13:48 Футбол Барселона хотіла повернути Маскерано 351
13:32 Футбол Манчестер Сіті заманює Мессі 10-річним контрактом 747
13:13 Футбол У Чернігові молодики з символікою Десни напали на директора стадіону 467
12:58 Футбол Бернлі - Крістал Пелес 1:0. Огляд матчу 489
12:49 Футбол Динамо дозаявило двох гравців на Лігу чемпіонів 772
12:48 Пряма трансляція Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 1540
12:30 Теніс Костюк і Цуренко заявилися на турнір у Дубаї 703
12:28 Футбол Мегого побореться за ексклюзивні права на Лігу чемпіонів і Лігу Європи 256
12:20 Бокс Бій Усик - Чісора зібрав в Україні близько 100 тисяч платних переглядів 948
12:13 Бокс Визначилась дата наступного бою Лопеса 956
11:56 Футбол Вулвергемптон - Саутгемптон 1:1. Огляд матчу 686
11:46 Футбол Лангле очікує важкого матчу проти Динамо 894
11:28 Футбол Тухель: Неймар — ключовий гравець ПСЖ 806
11:15 Футбол У Чорноморці 17 гравців захворіло на коронавірус 923
10:56 Футбол Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Барселони 1141
10:47 Футбол Кривцов: Отримував пропозицію про зміну громадянства 2169
10:33 Футбол Гравець ФК Львів виділив зміни від тренера Шумського 1090
10:15 Біатлон Семенов пропустить перший етап Кубка світу 1179
09:59 Футбол Лідери Реала пропустять матч проти Інтера 1184
09:47 Футбол Пятов: Вилучення Мораеса не вплинуло на гру Шахтаря 1238
09:33 Футбол Вандали знищили газон тренувального поля Агробізнеса 1561
09:12 Футбол Грізманн відреагував на слова дядька про Мессі 1663

Бій Усик - Чісора зібрав в Україні близько 100 тисяч платних переглядів

Сьогодні 12:20 948 0
Бій Усик - Чісора зібрав в Україні близько 100 тисяч платних переглядів

Джерело - Чемпіон.

Трансляція бою українця Олександра Усика та британця Дерека Чісора, який відбувся 31 жовтня в медіасервісі Мегого за технологією PPV, зібрала близько 100 тисяч глядачів.

Такі цифри підтвердив директор зі стратегії та розвитку компанії Мегого Іван Шестаков. Також Шестаков запевнив, що фахівці компанії вивчають питання зі зменшенням рекламних блоків під час платних трансляцій. Нагадаємо, передплата на бій Усик - Чісора коштувала 29 гривень для абенентів сервісу та 49 гривень для усіх інших та в день поєдинку. Зазначимо, що у Великій Британії, наприклад, трансляція коштувала 20 фунтів.

Коментарі ()