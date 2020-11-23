Льюїс назвав найкращого суперважковаговика сучасності

У сучасному боксі Тайсон Ф'юрі є лідером суперважкої ваги.

Про це заявив легендарний британський боксер Леннокс Льюїс.

"На цей час для мене першим номером є Ф'юрі. Він просто приголомшливий суперважкоатлет. Ф'юрі може працювати в обох стійках, а таке нечасто побачиш в хевівейті. Він добре рухається, у нього високий боксерський інтелект. В майбутньому я чекаю великих речей.

Фанати боксу вже давно хочуть побачити абсолютного чемпіона. Я думаю, це буде відмінний бій, адже Ф'юрі і Джошуа - чудові спортсмени. Всі чекають такого великого поєдинку", - заявив Льюїс.